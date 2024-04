Está feo no contestarle los mensajes de WhatsApp a tu padre y no cogerle el teléfono, pero consideramos que la medida que toma este señor para que su hija le haga caso y le responda es un pelín... terrorífica. Da la casualidad de que este señor comparte la cuenta de Spotify con ella, una situación que aprovecha para hacerse notar.

"Cuando no le contesto a los mensajes me pone música de miedo para llamar mi atención", cuenta la tiktoker @toomuchfoood en este vídeo emitido también en Aruser@s. "Sí que es cierto, lo hemos comentado muchas veces: los hijos estamos todo el día con el móvil pero nunca contestamos", reconoce Hans Arús en plató frente a su padre, Alfonso Arús, y su madre, Angie Cárdenas.

Sin saberlo, el colaborador abre un melón que le convenía que permaneciera cerrado. "Como hijo, ilústranos al respecto. O sea, cuando los hijos no contestan a los padres, lo hacen a caso hecho, ¿no? O sea, saben que han recibido la llamada y simplemente, pasan", destaca el presentador. "Tú ya sabes que yo veo el fútbol en el móvil y si estoy viendo un partido de 'x' equipo y me llega un mensaje, no voy a salir del partido. Lo siento. Luego contestaré", intenta justificarse el pequeño de la familia. "Vale, pero tu padre nunca te envía un mensaje a medio partido del Betis", responde Alfonso, picado.

"Los padres sí solemos contestar los mensajes de los hijos", afirma para sorpresa de Tatiana Arús, su otra hija, que también se encuentra allí presente. "Perdona, tener que esperar cuatro horas para que la respuesta sea 'Ok'...", se queja la tertuliana.