Alfonso Arús tiene muchas ganas de conectar hoy en directo con la redacción de laSexta para preguntarle a Paula del Fraile cuáles son sus planes para celebrar el cumpleaños de José Yélamo. El periodista, uno de los presentadores estrellas de la cadena, cumple hoy 39 años y menos mal que, al menos, el presentador de Aruser@s se acuerda de él en su repaso diario por los cumpleaños de las celebrities... porque a su pareja se le ha olvidado por completo.

"Te diré que me lo habéis recordado vosotros", reconoce, un tanto avergonzada. "Todavía no le he felicitado. Es que yo, la verdad es que a estas horas (las 7:53 de la mañana) voy ya apurada", intenta justificarse. "Acabo de decir, 'ostras, el cumple', y le he escrito. Pero vamos, que él está dormido. Ya te digo yo que no se ha enterado", asegura.

No tienen nada planeado para este día tan especial, pero "algo" harán, promete. "Va a ser una celebración con amigos, así que las cosas románticas de pareja van a esperar un poquito, porque, claro, tenemos a la niña... Bueno, cuando tengamos unos díitas en verano", cuenta. "¡Felicidades al pariento!", termina diciendo.