"La familia de Arukids se va a ampliar", anuncia Alfonso Arús con alegría justo antes de dar paso a la primera conexión en directo con la redacción de laSexta.com, donde está esperando Paula del Fraile para adelantar las noticias, como lo hace de martes a viernes, en el programa.

Entre serpentinas, globos y confetis (de postproducción), la periodista confirma la feliz noticia. "¡Habemus niño!", dice ella. "Estoy todavía embarazada de poquito, de tres meses y algo, pero sí sí. Estáis hablando de que viene el verano, qué alegría, toda la gente con su mojito, su caipiriña... y yo, pues nada, agua con gas, San Francisco, el cóctel este raro que es zumo...", bromea. "Viene un minipariento", celebra Angie Cárdenas.

Su hija Claudia, cuenta, ya tiene nombre para su hermanito -Pablo- y se ha negado por completo a escuchar otras posibilidades. "Me parece un nombre muy bonito, pero me gustaría valorar otras opciones. Ella ha dicho que Pablo. No sabemos qué Pablo tiene a su alrededor, porque en la guardería no hay Pablos. Le voy a tener que pedir seis cara a cara de aquí a noviembre", asegura.

Su pareja y padre de sus hijos, José Yélamo, alias 'El pariento', le transmitirá el "cadismo" a través de su ADN, cree Paula del Fraile. Aunque ella intentará "tirar por el deportivismo".