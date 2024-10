"¿Quién está viviendo el mejor momento de su vida?", pregunta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s tras ver las declaraciones de Ortega Cano en las que afirma que está "muy bien". "Estoy muy bien, gracias a dios", afirma el matador de toros, que explica que hace "mucho deporte" y está "muy en forma".

Además, preguntado por la reportera si está abierto al amor, Ortega Cano responde tajante en el vídeo principal de esta noticia: "No, no, no, tengo muchas cosas. Ya el amor ya lo traté y ahí seguimos". Desde el plató de Aaruser@s, Tatiana Arús afirma que depende de cómo le pillen "cambia de parecer": "Yo no cierro todavía la puerta, no pierdo la esperanza".