¿Ordenas los billetes de la cartera? Esto es lo que revela sobre tu personalidad, según la psicología

Un gesto que muchas personas hacen casi sin pensar podría esconder una necesidad de orden y control. En Aruser@s, los colaboradores confiesan cómo organizan el dinero en la cartera.

¿Eres de los que coloca los billetes de menor a mayor en la cartera? Según la psicología, este hábito puede decir más de tu personalidad de lo que imaginas. Los expertos señalan que quienes organizan el dinero "suelen ser personas que necesitan tener cierto control sobre las situaciones, planifican con antelación, son muy organizadas y no suelen dejar las cosas al azar".

Desde Aruser@s, los colaboradores desvelan cómo colocan ellos los billetes. Hans Arús asegura que los ordena "de menor a mayor", un método que también comparte Tatiana Arús, aunque confiesa entre risas que casi nunca lleva efectivo.

Rocío Cano explica que ella los coloca "con la cara para un lado y la cruz para otro", mientras que Marc Redondo afirma que los organiza por colores. "Los morados juntos, ¿no?", bromea Alfonso Arús.

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