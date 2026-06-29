Isa Pantoja y Asraf Beno desatan los rumores de un nuevo bebé: "Nos lo estamos planteando"

"Lo estamos pensando, ahora sí pueden venir cositas", afirma Asraf Beno al ser preguntado sobre si van a aumentar la familia. "Ay, dios, a ver si me vas a dar la exclusiva ahora", responde la reportera ante la risa de Isa Pantoja.

Alfonso Arús destaca la reacción de Isa Pantoja y Asraf Beno cuando la reportero les pregunta si tienen pensado aumentar la familia ahora que su pequeño Cairo acaba de cumplir un año. "Lo estamos pensando, ahora sí pueden venir cositas", afirma Asraf, que deja muy sorprendida a la reportera, que responde en el vídeo: "Ay, dios, a ver si me vas a dar la exclusiva ahora". "No, no, no, que nos lo estamos planteando", explica Beno, que destaca que como están en plena mudanza todavía no se han parado. Sin embargo, la reacción de Isa Pantoja, que no puede contener la risa y mirar hacia abajo hace sospechar a la reportera: "Isa, te estás riendo mucho".

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