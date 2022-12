"¡Viva el amor! ¡Viva España! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los gitanos! ¡Y viva el amor libre, que cada uno se vaya con quien le dé la gana!", gritó Omar Montes al finalizar su concierto en el Mundial de Qatar. El artista, ya de vuelta a Madrid, ha relatado ante la prensa cómo fue ese momento y cuáles han sido las repercusiones que, asegura, ha tenido que sufrir.

"Yo lo he hecho porque me apetecía. Me salió y ya está. Pero no me esperaba todo esto y el lío grande que ha pasado. Cuando llegamos me dijeron 'ha venido gente preguntando por ti'. Me llevaron a un almacén ahí tres horas y me dijeron que no saliera de allí hasta que no llegara el 'transfer', porque no le podían asegurar su bienestar. 'No se te ocurra salir del almacén y hacer el tonto que esto no es una broma'", relata Omar Montes.

"La película que se monta es una auténtica maravilla", comenta entre risas Tatiana Arús. "Pero, ¿nos creemos que estuvo retenido?", pregunta Angie Cárdenas. "Él le va echando salsa y tiene la complicidad de los amigos... espero, porque lo del almacén es 'heavy'", contesta la colaboradora de Aruser@s.