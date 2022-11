"El que te diga que no quiere ir es porque no le han llamado o no le han pagado lo que pedía", afirma Omar Montes en una entrevista. El cantante defiende su participación en el Mundial de fútbol de Qatar asegurando que irá porque se lo ha pedido la Selección Española.

"Yo voy porque me llama mi Selección, porque le hace ilusión que le cante en el Mundial, porque se sienten bien conmigo y porque es guay", afirma el artista.

"Si a mí me llaman de Qatar y me dicen 'vente aquí a cantar que esto que lo otro' les digo, 'bah, idos a la mierda'", dice refiriéndose a la organización.