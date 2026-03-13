Omar Montes prueba el cocido más caro de Madrid: "No te jode, me voy a quedar con hambre pagando 100 euros"

"A ver si me da la receta y le digo a mi abuela que me lo haga", destaca Omar Montes al probar el cocido más el cocido madrileño más caro de Madrid en el restaurante 'Calvero' junto al youtuber '@CenandoconPablo'.

Omar Montes ha probado junto al youtuber '@CenandoconPablo' el restaurante 'Calvero', donde se sirve el cocido madrileño más caro de Madrid y que está a las manos del chef Juanjo Lopez. "Son 80 euros por persona", explica el youtuber al cantante, que primero toma el caldo de anguila y nabo. "Hombre, el nabo, yo siempre he sido de nabo", destaca Omar Montes, que afirma que "lo mejor es no rehuir del nabo".

Después llega el turno de la sopa de fideos. "A ver si me da la receta y le digo a mi abuela que me lo haga", destaca Omar Montes ante de comer la pelota de cocido envuelta en col, de la que dice al chef que "es una delicatessen".

Por su parte, el youtuber asegura que "que se pueda repetir es una ruina" para el local. "No te jode, me voy a quedar con hambre pagando 100 euros", responde, por su lado, el artista, que destaca que el chef "es una eminencia".

Tanto es así, que Omar Montes no duda en levantarse y darle un abrazo al cocinero, evidenciando lo mucho que le ha gustado el cocido: "A mis brazos, amigo".

