El nuevo 'look' de Alfonso Arús provoca las carcajadas de los aruser@s: "Te veo distinto"

Alfonso Arús retoma la conexión con plató después de un directo del periodista Marc Llobet, que ofrece las noticias de última hora a diario en Aruser@s. A su vuelta, sorprende a sus colaboradores con un curioso atuendo que les deja estupefactos... y desternillados de risa.

El presentador intenta seguir con normalidad el programa, pero su gorra de Goofy impide que los demás puedan retomar el hilo sin antes hacer un par de comentarios al respecto. Mientras que Llobet intenta articular palabra, él sigue como si nada. "Te veo distinto", acierta a decir Marc Redondo.

"Distinto, no. Yo siempre os lo he dicho: me encanta Goofy", asegura sin ningún tipo de rubor tras haber visto el vídeo viral de un perro que adora a este personaje de Disney y decidir colocarse este divertido atuendo sobre su cabeza.

Rocío Cano no puede evitar las carcajadas. "Colócate el diente para abajo", le aconseja. "Ya, pero es que entonces no veo", explica él. A partir de ese momento, todo se descontrola en plató.