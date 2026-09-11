La nueva moda viral para atraer la suerte: llevar una hoja de laurel en la funda del móvil

La tendencia asegura atraer fortuna y prosperidad escribiendo en una hoja de laurel un deseo o propósito que se quiera reforzar.

Una nueva tendencia está arrasando en redes: llevar una hoja de laurel en la funda del móvil para atraer la suerte, la fortuna y la prosperidad. "El truco consiste en escribir en la hoja de laurel seca alguna proyección de futuro o algo que queréis que se refuerce en vuestra vida", explica Alba Sánchez en Aruser@s.

Una moda que a Alfonso Arús le resulta bastante familiar. "A mí lo que me parece es que vuelve lo vintage, porque décadas atrás la gente llevaba cosas en la cartera para que el dinero nunca se acabara", recuerda el presentador.

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