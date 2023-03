Un niño de tan solo tres años ha dejado a todos con la boca abierta tras demostrar su habilidad para aparcar un Ferrari. Si bien es cierto que el pequeño cuenta con la ventaja de tener un padre piloto, que le ha permitido tener acceso a una variedad de vehículos, incluyendo coches de lujo, motos, entre otros, también es importante recordar que se trata de un niño muy pequeño.

Alfonso Arús le mostró el vídeo a la psicóloga infantil Ana Claret y le expresó su preocupación al respecto. Ella lo tiene claro: "A mí me da miedo, es un niño muy pequeño que está con una máquina. Se le puede escapar algo, no tiene la capacidad de anticipación, la capacidad de reacción de un adulto, porque no está programado para ello".

Los aruseros se sorprendieron al ver el vídeo del pequeño estacionando el Ferrari marcha atras y ayudándose de una cámara encima del coche y una tablet para poder ver ya que por su estatura no puede asomar por encima del volante.

En definitiva, la destreza de este pequeño ha llamado la atención, aunque también ha generado preocupación respecto a la seguridad y la responsabilidad de los padres al permitir que un niño manipule vehículos de este tipo.