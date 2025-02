Una niña le cuenta un cuento de 'La patrulla canina' a su perro para que se duerma

No es ningún secreto que en Aruser@s nos encantan los vídeos de niños y perritos. Este en concreto es uno de los más entrañables que hemos visto jamás. Y es que el perro se está quedando frito con el cuento que le está contando la niña.

Si tu San Valentín está siendo un poco plof y estás un poco harto de tanto contenido empalagoso, en Aruser@s tenemos la solución para que remontes el día con la mejor de las sonrisas y todo el cariño del mundo. Es por ello que hoy te traemos este vídeo viral lleno de ternura que te va a dejar el corazón muy blandito.

Las imágenes están protagonizadas por una niña y su perro y en ellas somos testigos del momento en el que la pequeña le lee un cuento de 'La patrulla canina' al animal, que se está quedando fritísimo mientras la escucha relatar las aventuras de Chase, Marshall, Skye y compañía.

"Como veis, está absorto y no deja de mirar en ningún momento lo que sucede en las páginas", comenta Hans Arús en plató. Alfonso Arús no descarta que el can le pida que se lo lea de nuevo cuando llegue al final... si es que sigue despierto, claro.