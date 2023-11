"Fíjate cómo tiene ya de calado al hijo o a la hija que sabe que si tiene un niño se lo enchufaría a ella", bromea Òscar Broc en Aruser@s tras ver este divertido vídeo. En él, una reportera de 'Murcia Conecta', un programa de la televisión regional de Murcia, entrevista a una señora que está haciendo compras en un mercado al aire libre.

La mujer sostiene un libro infantil entre sus manos cuando la periodista se acerca a ella con el micrófono. "Busco libro para una sobrinilla que tengo de 5 años", le cuenta. "¿Nietos no tiene?", le pregunta. "Nietos no tengo, ni me hacen falta", responde entre risas mientras que su acompañante le da un codazo y se marcha del plano también carcajeándose.

"Luego tengo que llevarles al cole, al parque y a todas esas cosas y a mí me gusta ir a jugar la partida, ir de paseo, a la piscina y al río, y con los nietos no puedo", dice con fastidio. "Y después de la partida, una copita de anís", bromea Alfonso Arús.