Un neumólogo experto en sueño advierte: el ronquido es mucho más que una molestia nocturna

"Puede ser un signo temprano de apnea del sueño, una enfermedad grave que reduce el aporte de oxígeno y aumenta el riesgo de daño cerebral y cardiovascular", señala el doctor Joaquín Duran Cantolla.

Alfonso Arús presenta en 'top expertos' lo que ha desvelado el doctor Joaquín Duran Cantolla, neumólogo experto en sueño, sobre roncar: "Es un signo temprano de un trastorno grave que puede dañar tu cerebro y tu corazón".

Según el especialista, "es un aviso" de tu cuerpo sobre que "el aire que debe estar llegando a tus pulmones no lo está haciendo con normalidad". Además de ser un ruido muy molesto, "puede ser signo de padecer apneas en el sueño". "Una enfermedad grave que reduce el aporte de oxígeno y puede dañar gravemente a tu cerebro y a tu corazón", indica.

"Las mujeres nunca tendréis un problema de corazón porque nunca roncáis", bromea Alfonso Arús tras el vídeo. "La palabra ronquido y muer no concuerda", ríe Angie Cárdenas.

