Ahora

'Top expertos'

Un neumólogo experto en sueño advierte: el ronquido es mucho más que una molestia nocturna

"Puede ser un signo temprano de apnea del sueño, una enfermedad grave que reduce el aporte de oxígeno y aumenta el riesgo de daño cerebral y cardiovascular", señala el doctor Joaquín Duran Cantolla.

Un experto en medicina del sueño advierte de que el ronquido es mucho más que una molestia nocturna

Alfonso Arús presenta en 'top expertos' lo que ha desvelado el doctor Joaquín Duran Cantolla, neumólogo experto en sueño, sobre roncar: "Es un signo temprano de un trastorno grave que puede dañar tu cerebro y tu corazón".

Según el especialista, "es un aviso" de tu cuerpo sobre que "el aire que debe estar llegando a tus pulmones no lo está haciendo con normalidad". Además de ser un ruido muy molesto, "puede ser signo de padecer apneas en el sueño". "Una enfermedad grave que reduce el aporte de oxígeno y puede dañar gravemente a tu cerebro y a tu corazón", indica.

"Las mujeres nunca tendréis un problema de corazón porque nunca roncáis", bromea Alfonso Arús tras el vídeo. "La palabra ronquido y muer no concuerda", ríe Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los tocamientos, las vejaciones y el abuso de poder sistematizado en la 'casa del terror' de Julio Iglesias llega a la Audiencia Nacional
  2. Moncloa confirma que Sánchez se reunió dos veces en secreto con Junqueras antes del acuerdo de financiación para Cataluña
  3. Dinamarca advierte que "lo más difícil está por venir" ante la presión de EEUU para hacerse con Groenlandia mientras la isla se reivindica como región danesa
  4. Silencio ensordecedor en el PP ante el apoyo sin fisuras de Ayuso y Almeida a Julio Iglesias tras el escándalo
  5. Trump insta a los manifestantes de Irán a seguir con las protestas y "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"
  6. 'Los domingos' y 'Sirât' encabezan las nominaciones a los Premios Goya 2026 como películas favoritas