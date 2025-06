"Las mujeres iban desnudas, era una exhibición de carne": las críticas de Alfonso Arús a los estilismos "choni" de la boda de Jeff Bezos

"Porque me dicen que es Bezos. Si me dicen que es Mainat, también me lo creo", comenta Alfonso Arús tras ver las fotos del magnate en su boda con Lauren Sánchez. El presentador de Aruser@s también tiene su opinión sobre los looks de los invitados.

Alfonso Arús se lo ha pasado muy bien este fin de semana con la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez y eso que ni siquiera asistió al evento. "A mí, porque me dicen que es Bezos, pero me dicen que es Mainat y también me lo creo", bromea.

El presentador de Aruser@s ha flipado con los looks que han lucido, no los novios -y eso que el vestido de Lauren era de Dolce&Gabbana-, sino sus invitados. Sus outfits favoritos -para criticar, obviamente- han sido los de la preboda. "En la previa, las mujeres iban literalmente desnudas. Era un exhibición de carne", asegura.

"He visto algunas que tenían que hacer equilibrios para no enseñar el pezón, porque prácticamente era imposible no enseñarlo", continúa lamentando para después señalar que iban bastante "chonis".

"Unos tops... muy poco glamour. Muy vulgar", coincide en señalar Alba Gutiérrez. "Muy mal gusto. Las Kardashian iban medio en bolas", añade Tatiana Arús.

Sobre la boda Bezos-Sánchez

Mucho se había rumoreado que Lady Gaga sería la encargada de amenizar la ceremonia con una actuación, pero el elegido finalmente fue Matteo Bocelli.

Otro de los detalles que más llama la atención en el programa de laSexta sobre este enlace es el bolso de Lauren Sánchez tras la boda, en el que puede leerse la inscripción 'Mrs. Bezos'. De hecho, ya se ha cambiado su nombre en redes.