Una mujer, a la subida descontrolada de los precios: "Cobramos un sueldo y se va todo en pagar, ¡vamos a acabar chupando piedra!"

Alfonso Arús muestra el último vídeo viral de Mari la flamenca, más conocida en redes como '@mariterrazascruz', que se queja de cómo los precios de los alimentos "siguen subiendo y sin control".

"¿Cuándo va a parar de subir el precio de la comida?", pregunta indignada Mari a sus seguidores, que denuncia que productos básicos como los huevos han llegado a triplicar su precio. "Vamos a acabar chupando piedra porque, ¿para qué estamos trabajando? Cobramos un sueldo y se va todo en pagar", lamenta la mujer. "¡Que no llegamos! Me cuesta la vida llegar a fin de mes, ¿qué es lo que quieren?".

Desde el plató de Aruser@s, apoyan la reflexión de Mari, recordando que no es la primera vez que se debate sobre la imparable subida de precios en muchos productos. "Y la señora se ha olvidado de sumar el aceite", lanza la 'pullita' Angie Cárdenas.

