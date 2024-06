"Cuidado con la sorpresa que se ha llevado una señora en Río de Janeiro", anuncia Alfonso Arús ante de reproducir el vídeo. Una mujer pide un servicio de Uber en moto y está en la puerta de su casa esperando a que llegue. La señora se lleva una sorpresa mayúscula cuando ve al supuesto repartidor aparecer a lomos de un caballo. La mujer no se puede creer y se echa a reír al ver la situación.

En el plató de Aruser@s Òscar Broc defiende que no es la primera vez que ven a un repartidor hacer su trabajo montado en un corcel. "El repartidor argumenta que si tiene una moto pero que se le ha estropeado y como el animal puede reemplazar al vehículo no le ve el problema", explica Alfonso Arús, a lo que Tatiana Arús no lo ve tan claro porque la velocidad no es la misma repartiendo en un caballo que en una moto.