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Una mujer se graba en la cama con su amante para que su marido lo vea: "Que piense lo que se está perdiendo"

Una mujer decide vengarse de su marido tras la separación y le envía un vídeo grabado en la cama de un motel junto a un amante mucho más joven.

Una mujer se graba en la cama con su amante para que su marido lo vea: "Que piense lo que se está perdiendo"

En Aruser@s Fresh recuperamos un viral de líos amorosos en el que una mujer, tras separarse de su marido, decide enviarle un vídeo desde la cama de un motel junto a un hombre mucho más joven con una intención clara: que su expareja vea las imágenes. "Y que piense, algo me estoy perdiendo", comenta Alfonso Arús en el plató. "¿El amante es consciente de que le están utilizando?", lanza la pregunta Óscar Broc.

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