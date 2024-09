Una mujer se viraliza en redes sociales después de dar su opinión sobre que en las bodas los invitados tengan que pagar su tenedor. "Lo rata que somos los españoles... que alguien me explique como es eso de que tú te vas a casar y yo tengo que pagar mi tenedor para ir a tu boda, que alguien me lo explique por favor", comienza exponiendo, que no entiende porque tiene que pagar.

"Yo lo siento mucho pero voy a ser directa si no tienes dinero para casarte, no te cases", declara rotundamente la joven, que aconseja: "si no te llega el dinero ahorra más, cambia de sitio, reduce la lista... pero no hagas la barriobajez de pedir a la gente que paguen su tenedor".

Alfonso Arús opina que el problema actual de las bodas está en el concepto. "El problema es cuando ya se equipara el precio del menú con el dinero del regalo", apunta el presentador, que consideraba que con los regalos que se hacían antes ya estaba bien.