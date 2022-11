"¿Alguien se ha sentido alguna vez con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura?", preguntaba Miley Cyrus a las miles de personas que asistían a su concierto en México. La artista sufrió un ataque de ansiedad en pleno espectáculo y tuvo que detener el show durante unos segundos, momento que aprovechó para compartir con sus fans una profunda reflexión.

"Por lo visto, intentó ser consolada por su madre y al ver que no mejoraba, decidió compartir lo que estaba viviendo, su miedo, con todo su público", informa Tatiana Arús.

"Me siento así ahora y no sé por qué. Tenía miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola", se sinceró la cantante con el corazón en la mano. Este gesto de Miley Cyrus ha sido muy aplaudido por la colaboradora de Aruser@s.