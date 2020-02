'La isla de las tentaciones' se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada en televisión y la infidelidad de Fani ha indignado, entre otras muchas personas, a Susi Caramelo. La reportera no ha dudado en defender a Christofer en su stories de Instagram cargando duramente contra la concursante.

"No soporto a Fani. Esa tía es una asquerosa, eso no se hace. Porque tú puedes ir a la isla, te puede dar el calentón y te puedes enrollar con quien te dé la gana, pero lo de reírte ya delante de una persona con la que has estado siete años, que te quiere, que es buena persona y que seas así de asquerosa...", dice Caramelo en el vídeo.

También ha tenido palabras para Rubén al que le llama 'rozacebollas', pero sobre todo, se ha posicionado a favor de Christofer. "Tú no vas a encontrar un hombre como ese en tu puta vida porque no te lo mereces y porque ya todo el mundo está viendo cómo eres, eso es de mala persona", ha asegurado.

Otro momento relacionado

Aruser@s comenta también el tatuaje que una tuitera se ha hecho bajo los efectos del alcohol se ha hecho viral. Un grabado en tinta con el grito de '¡Estefanía!' de 'La isla de las tentaciones' que puedes ver en este vídeo.