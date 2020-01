El grito de '¡Estefanía!' ha hecho mella en los espectadores. Y si no que se lo digan a estar usuaria de Twitter que vio bajo los efectos del alcohol 'La isla de las tentaciones' y se despertó con resaca y con un tatuaje nuevo en su cuerpo.

"Me he despertado y me he acordado de que ayer después de ver 'La isla de las tentaciones' borracha me tatué esto", explica @cruellabb en sus redes sociales junto a la foto que prueba la consecuencia de ver el programa bebida.

En la imagen se ve cómo la joven se ha tatuado en una de sus extremidades el grito de Christofer en la playa cuando descubre la infidelidad de Estefanía. Una imagen que cuenta con más de 50.000 'me gusta', más de 8.000 retuits y casi 500 comentarios.