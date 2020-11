Fernando Simón se ha visto envuelto en una polémica después de participar en una charla en YouTube con los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou. Una entrevista en la que hacía unas declaraciones sobre el colectivo de enfermeras que han sido tachadas de machistas. "No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaba Eneko Pou, a lo que Simón respondía, entre risas: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

La broma no ha dejado indiferente a nadie en los medios de comunicación y menos estando en medio de una segunda ola donde los datos son demoledores. Una de las periodistas más críticas ha sido Susanna Griso que no ha dudado en asegurar que lleva tiempo "pensando que ha perdido toda credibilidad como autoridad sanitaria". En este vídeo puedes ver el enfado de la presentadora de Antena 3 al completo.

Otro momento relacionado

