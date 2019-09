Steisy está harta de que la censuren sus fotos en Instagram y por ello se ha grabado mostrando su enfado con la red social y los que denuncian sus imágenes desnuda.

"¿Os dais cuenta cómo me borran las fotos? Una foto en la que he tapado los pezones y tapado el chichi. Cuánta gente hay así y a ellos no se las borran y a mi sí", comenta la granadina.

Steisy se refiere a una fotografía en la que aparecía desnuda y que ella misma había autocensurado para que no se la borraran. Sin embargo, Instagram acabó eliminando la captura por no cumplir con la normativa.

"Estoy harta de Instagram y de los que denuncian las fotos. ¡A tomar por culo!", termina el vídeo.