Las redes sociales se han dividido tras el cambio radical que se ha hecho Ricky Martín: se ha teñido la barba de rubio platino. Algo que no ha parecido gustarle a todos sus seguidores.

Entre los comentarios con los que cuenta la publicación, los hay muy variados: desde el "me gusta este look" a "qué te hiciste, hermano". En este vídeo de Aruser@s te mostramos cómo le ha quedado el look y cómo han reaccionado sus seguidores.

