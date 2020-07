La temporada de Aruser@s llega a su fin para dar la bienvenida a las vacaciones de verano. Dos meses de descanso para la intensa edición que ha vivido el equipo de Alfonso Arús todas las mañanas en la parrilla de laSexta.

Una temporada que se inició en septiembre de 2019 y que ha emitido momentazos de todo tipo protagonizados por políticos, famosos, anónimos, usuarios de las redes sociales... muchos protagonistas que han tenido en los últimos meses una temática común: la pandemia por coronavirus.

A pesar de que son muchos vídeos y en Aruser@s se trata temas de lo más variados que van desde la última hora, la actualidad, el corazón, los sucesos, 'zascas', deportes, televisión... son sólo algunos los clips que pasarán a la historia del programa. A continuación te dejamos una selección lo mejor del formato.

Uno de los momentazos que hemos visto en el programa lo compartió Clara Lago en su cuenta de Instagram. Se trata de una desternillante broma que le hizo su pareja Dani Rovira como "resultado de una convivencia en confinamiento" que se hizo viral rápidamente. El cómico utilizó los gestos que hacia su chica mientras hablaba por teléfono para doblarle la voz y hacer este divertido vídeo.

El coronavirus también ha dejado el divertido testimonio de una señora tras ser 'desinfectada' por un agricultor. "Me ha 'fuñigao', hija. Estaba barriendo la puerta y me ha 'fuñigao' en 'toa' la cara", le explicaba a la periodista tras el paso del tractor. Un incidente que contaba a cámara después de que se llevaran a cabo las tareas de desinfección de su calle (y sí, también de su rostro) y que se convirtió en todo un fenómeno viral.

Al COVID-19 se encargó de ponerle cara El Sevilla. El colaborador de Aruser@s hizo prosopopeya, una figura retórica que se utiliza cuando queremos dar vida a un personaje inanimado, y le puso el rostro de Cayetana Álvarez de Toledo al coronavirus. "Ataca a todo el mundo, no tiene compasión, nadie se puede librar de ella. Esa mujer que no habla, esa mujer que sentencia, esa mujer que no perdona errores, perdona la vida. Esa mujer que ataca a las mujeres, ella es feminista pero feminista a su manera", señalaba El Sevilla.

Fueron las normas impuestas por la pandemia las que hicieron que cuatro ciudadanos intentaran burlar a la Policía durante un control mientras transportaban a un familiar que había fallecido por COVID-19. Los ocupantes fingieron que uno de los pasajeros estaba dormido cuando en realidad estaba muerto porque querían darle sepultura. Infringían así la ley que ordena la incineración de las personas fallecidas.

Las normas durante el estado de alarma también hicieron que en las calles de Barcelona se vivieran episodios como este. Una mujer dominicana denunciaba a varios agentes de los Mossos d'Esquadra por insultos, agresión y detención ilegal cuando regresaba a su casa después de trabajar en el hotel 'medicalizado' Plaza de Barcelona. "¿Tú eres doctora o eres una puta?", se escucha preguntar a uno de los policías en el vídeo. Un altercado del que los Mossos también dieron su versión. Los hechos pasaron a manos del juez.

La crisis sanitaria dejó imágenes insólitas en las calles de nuestro país. Fue el caso de un oso pardo paseando por Asturias o una foca descansando en San Sebastián. Hechos insólitos donde los animales salían de su hábitat natural para explorar nuevos territorios.

Durante el confinamiento, Nico dejó a los internautas perplejos al decir una palabrota, generando controversia en redes sociales. El pequeño pedía permiso a su madre para decir un taco y el resultado se hizo viral en TikTok, además de llevarse una tarjeta verde por parte de la experta Arantxa coca. "Hostia", decía el niño en el vídeo antes de salir corriendo.

Otro niño que revolucionó las redes sociales durante la cuarentena fue el hijo de la usuaria @JaniJoplin. El pequeño aunque era consciente de que no podía pisar la calle por el COVID-19, no podía evitar 'enfadarse' por la situación que estaba viviendo junto a su familia. "Es increíble", decía con los brazos en jarra, mientras la madre no podía evitar reírse.

Sofía es otra pequeña que ha conquistado Internet con su rotunda explicación de por qué no quiere hacer la tarea del colegio que le han mandado durante el confinamiento. La zaragozana de tres años estaba desayunando cuando su padre, Carlos Pinzón, le preguntó por sus obligaciones escolares. "No quiero hacer los deberes, que no quiero y ya está", le respondía su hija, "no me da la vida, estoy muy liada". Consiguió superar el millón de reproducciones en pocas horas.

Precisamente conseguir 'likes' o visualizaciones era lo que buscaban unos 'youtubers' al hacer un challenge que consistía en llenar un coche de agua como si fuese una piscina gigante con ruedas. Los dos chicos circularon con el vehículo por Melbourne y acabaron detenidos por conducción temeraria. Probablemente "terminen pasando una buena temporada en la cárcel", aseguraba Alexia Herms.