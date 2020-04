Sofía Pinzón es la protagonista de un divertido clip viral en redes en el que argumenta con una actitud molesta por qué se niega a hacer sus deberes.

La pequeña de tan solo tres años vive confinada en Zaragoza con el resto de su familia y a partir del día 27 podrá salir a pasear, pero por el momento tiene que afrontar sus tareas.

Sofía estaba desayunando cuando su padre, Carlos Pinzón, le pregunta por sus obligaciones escolares. "No quiero hacer los deberes, que no quiero y ya está", le respondía su hija, "no me da la vida, estoy muy liada".

El testimonio de la niña "lo dice todo" y en una tan solo una semana el vídeo ha alcanzado un millón de reproducciones en Internet.

