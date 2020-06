El escritor Boris Izaguirre ha visitado 'La Resistencia' donde ha contado a David Broncano una anécdota sobre el miembro viril de Bon Jovi. El venezolano coincidió en unos baños públicos de Mónaco con el artista y no dudó en echar un vistazo al pene del artista.

"Una vez estuve en Montecarlo, en Mónaco. Yo estaba orinando en mi sitio y vi entrar a Bon Jovi y se puso a mi lado. Y dije: 'Me voy a asomar, porque creo que esto es lícito'. Voy a ver a Bon Jovi orinando y voy a ver cómo es todo y así soluciono esa duda que uno tiene de si la gente es completamente rubia", empieza contando el escritor venezolano.

"Fue encantador, me saludó e hizo una cosa divina: retrocedió un poco para atrás, para favorecer. Me pareció ver como mucho vello y sospeché que podía no haber nada más y de repente ¡plaf! Apareció una 'bratwurst' muy agradable", concluye el invitado de David Broncano de forma muy sutil, llamando 'salchicha' al miembro del artista.

