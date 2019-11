Nunca pensó que su 'urgencia' se convertiría en viral. José María, el joven que dejó un cartel en el parabrisas de su coche advirtiendo a la grúa que lo dejaba mal aparcado porque se "estaba cagando vivo", habla con Aruser@s para hacer una crónica de su apretón.

"Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6:30 de ka mañana", decía la nota.

El joven gaditano, que se ha puesto en contacto con el programa de Alfonso Arús al ver la trascendencia del cartel, explica el periplo que vivió para dejar tirado su coche.

"Era un domingo que jugaba el Rayo Vallecano-Cádiz y fui a casa de mis amigos a ver el fútbol. Nos hartamos de comer. Que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado... y ya para colmo, como no habíamos comido, pedimos unas pizzas", comienza contando su historia.

"Terminó el partido, me vine para mi casa, y vuelta para allá, vuelta para acá... Me llevé 40 minutos dando vueltas y me cagaba encima, me cagaba de verdad", explica de forma clara José María en su vídeo a Aruser@s y continúa: "Tuve que dejar como última opción el cartelito ese para que el de la grúa tuviera compasión conmigo por si me quería multar".

El chico, que trabaja en Barcelona, aprovecha su 'fama' para hacer una petición a los "partidos políticos". "Ya que ponen zonas azules para aparcar, zonas verdes, zonas naranjas... poner una marrón para las personas como yo que tengan un momento embarazoso dejar el coche ahí su media horita gratis, sin ninguna presión de que se te pueda llevar el coche la grúa", comenta.

Una historia que profundiza en la que se había creado después de que un internauta compartiera en redes sociales el explícito cartel y se volviera viral.