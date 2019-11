La nota que ha dejado un conductor en el parabrisas para que la grúa no se lleve su coche mal estacionado ha terminado haciéndose viral.

Un conductor estaba harto de dar vueltas buscando aparacamiento y para ablandar el corazón de la persona que conducía la grúa, confiesa que le había dado un apretón y que después de ir al baño estacionaría el vehículo correctamente.

"Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada", comienza la explicación. "Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6:30 de ka mañana", acaba la nota que se ha viralizado en redes sociales difundida por el usuario de Twitter @Tommy_soyyo.

