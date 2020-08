Con motivo de la crisis sanitaria por coronavirus, muchas parejas han tenido que cancelar o aplazar sus bodas. Los protocolos a seguir, la prevención para evitar contagios o el deseo de hacer el enlace soñado son algunos de los motivos que han hecho que tengan que posponer su 'Sí quiero'.

Una de ellas ha sido la colaboradora Alba Gutiérrez que a pesar de que se mostraba optimista con la evolución de la pandemia ha tenido que elegir nueva fecha para celebrar su enlace.

Alfonso Arús, que no quiere ser "mala gente", recuerda a su compañera que ya predijeron en el mes de marzo de que la boda no se iba a hacer. "No hay nada peor que volver al trabajo y tener que darle la razón al jefe el primer día. Hemos tenido que aplazar con lo que ha habido del coronavirus", señala la conductora de la sección 'Tuit and shout' del programa.

Sin embargo, Alba Gutiérrez anuncia que se mantiene la fecha en el mismo día de octubre de 2021 e ilusionada se enfrenta a la nueva espera: "Un añito más para seguir hablando de la boda", comenta.

Una exclusiva de Aruser@s que llega el mismo día que Paula del Fraile ha anunciado que está embarazada y que espera a su primera hija junto a José Yélamo a finales del mes de enero. "2021 va a ser un gran año", comentan en el programa.