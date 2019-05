El exmanager de Juan Gabriel sigue afirmando que el cantante no está muerto: "Él no quiere salir y yo le voy a complacer"

Joaquín Muñoz, exmanager de Juan Gabriel, mantiene su teoría de que el cantante fingió su muerte porque querían acabar con su vida.

El representante ha confirmado en una rueda de prensa que el presidente de México ya le ha dado una cita con Juan Gabriel.

Además, en una entrevista ha asegurado que cuando el cantante quiera "salir", lo hará: "Cuando él salga, todos lo van a ver. Mientras no, porque él no quiere y yo tengo que obedecer lo que él me diga".

"Se ha cambiado de casa porque ya estaba intranquilo viviendo ahí. Había visto muchos coches que no eran de la urbanización", ha señalado.