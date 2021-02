David Broncano y Ricardo Castella llamaron a sus madres por teléfono para ver quién se lo cogía primero. El ganador fue el presentador de 'La Resistencia', que logró que su progenitora respondiera la primera.

"Estábamos llamando para ver qué madre cogía el teléfono antes. Una vez más me has hecho feliz. Te agradezco la educación que me has dado", le dijo cuando contestó. Tras escuchar esto, su madre le lanzó un divertido 'dardo' en pleno directo: "Yo siempre cojo el teléfono, no como tú".

