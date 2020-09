La cantante Ana Guerra ha visitado este viernes Zapeando para presentar la versión que ha hecho de la canción de Raffaella Carrà, 'En el amor todo es empezar', para la película 'Explota explota', basada en las canciones de la mítica artista italiana.

Durante su visita, en la que también han hablado de su cuenta de Instagram, Miki Nadal ha comentado alguna de sus publicaciones. En concreto, una en la que sale de una piscina ha cámara lenta.

"A ver, a los artistas como tú os gusta mucho colgar en las redes vídeos vuestros haciéndoos los guais. Esto es así, que nunca colgáis un vídeo yendo a echar la quiniela, o cortándoos las uñas de los pies, que eso lo hace todo el mundo y no sale, que siempre son vídeos molones como este", ha comentado Miki Nadal antes mostrar la publicación que ha colgado en Instagram la cantante y que puedes ver bajo estas líneas.

Según ha señalado el zapeador, Guerra parece una chica Bond "muy sexy", momento en el que ha intervenido Cristina Pedroche. "Sí y el otro día duchándose, lavándose el pelo que digo, pero, pero, pero, pero...", ha comentado antes de que la exconcursante de OT la respondiera de forma contundente.

"Anda que me lo digas tú, es que vamos...", ha cortado la invitada a la zapeadora entre risas. Una reacción a la que no ha tardado en contestar Perdoche. "Ya, pero yo nunca me he lavado el pelo. No, si yo lo digo como envidia como, 'joder, qué pivonazo, lavándose el pelo'", ha concluido la colaboradora de Zapeando.

Aruser@s ha comentado las polémicas declaraciones que hizo Ana Guerra al ser preguntada por su relación con el actor Miguel Ángel Muñoz. La cantante se enfadó con la prensa, arremetiendo incluso con una parte de sus seguidores: "Los fans que quieran saber de mi vida privada que no lo sean".