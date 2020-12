El cantante Antonio Orozco ha vivido un momento incómodo en 'La Resistencia' cuando momentos antes de poner el videoclip de 'Entre sobras y sobras me faltas' protagonizado por Eva González, David Broncano hacía unas declaraciones sobre la presentadora de 'La Voz' que dejaban de piedra al artista.

En este vídeo puedes ver la reacción del cantante cuando escuchaba las sorprendentes declaraciones del humorista sobre su "colega". "Seguramente también es amiga tuya, Eva González", comentaba el cantante. "¿La presentadora de La Voz? No la conozco, no he hablado con ella en la vida ni quiero", sorprendía Broncano a Orozco.

El cantante también presentó su disco en Aruser@s. En él ha participado su hijo, que ha producido uno de los temas. "Esta ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida", dijo Orozco a Tatiana Arús.