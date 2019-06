El presentadora de ¿Te lo vas a comer? y Pesadilla en la cocina no pudo evitar lanzarle un tajante 'dardo' al 'gamer' británico Josh 'Jarge' Smith después de que éste criticara a la comida española en Twitter. "Me encanta España, pero la comida inglesa tiene mucho más sentido, la española no la entiendo", escribió el famoso.

Alberto Chicote no defraudó a los seguidores que le pedían que contestara a esta critica: "Esto es lo que pasa cuando comes la comida española en Gran Bretaña".