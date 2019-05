Cepeda estalla contra los internautas que le llaman "calvo": "Tengo mucho más pelo que vosotros"

Son muchos los memes que circulan en las redes simulando la calvicie de Luis Cepeda, algo de lo que el cantante ya se ha "cansado".

"Llevo casi seis meses leyendo 'Cepeda calvo', fruto de una interacción con fans que desde fuera no se entendió. Seis meses viendo a nenes de 14/16 años acatando las órdenes de youtubers. Chicos, tengo pelo, lo siento, y mucho más que vosotros", escribió el músico en una publicación de Instagram.

"Me hace gracia que se aferren a una idea que creen que me molesta, dando visitas, monetizando Youtube por cada comentario. Y, a la vez, me da pena el bajo intelecto que demuestran las generaciones venideras".

Sin embargo, esta publicación fue eliminada y sustituida por este mensaje: "Cansa hasta tal punto de plantearte dejarlo. Que sirva de ejemplo si alguna vez os intentan humillar de cualquier forma. Perseguid vuestra felicidad y jamás hagáis lo mismo a NADIE. Se lo merezca o no".