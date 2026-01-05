Los mejores "gambazos" de la Cabalgata de Reyes Magos recopilados en vídeo en Aruser@s

A las puertas de una de las noches más mágicas del año, el programa Aruser@s ha recordado algunos de los momentos más incómodos, caóticos y virales que han dejado las cabalgatas de Reyes Magos por toda España.

Con la llegada inminente de la noche del 5 de enero, el plató de Aruser@s ha hecho un repaso a los grandes "tierra, trágame" vividos en distintas cabalgatas de Reyes Magos a lo largo de los últimos años por toda España. Caídas inesperadas, disfraces imposibles y sustos difíciles de olvidar.

Entre las escenas más comentadas, destacan los osos que causaron problemas durante la cabalgata de Cádiz, Reyes Magos que salen despedidos de sus caballos o incluso desaparecen del escenario ante la sorpresa del público, y un Nemo hinchable cuyo aspecto resultó más terrorífico que entrañable.

Angie Cárdenas subrayó uno de los grandes temores de este tipo de eventos: "El miedo siempre es cuando hay niños y animales porque nunca sabes cómo van a reaccionar"."Si tu rey de pronto se cae, automáticamente ese niño cambia de persona", suaviza entre risas Tatiana Arús.

