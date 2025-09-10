Alfonso Arús, de los 11 kilómetros que separan al príncipe Guillermo y Harry: "Uno de ellos tendría que ir a ver al otro montado en un cerdo"

Alfonso Arús analiza la visita del príncipe Harry a Reino Unido, donde todavía no se ha reunido con su padre, el rey Carlos, y su hermano, el príncipe Guillermo, a pesar de que solo les separan 11 kilómetros.

El príncipe Harrycontinúa con su visita a Reino Unido, donde estará cuatro días. De momento, a pesar de los rumores de una posible reconciliación en este viaje, el marido de Meghan Markle todavía no se ha visto ni con si padre, el rey Carlos, ni con su hermano, el príncipe Guillermo.

Los hermanos, separados por 11 kilómetros, parece que siguen manteniendo su mala relación. "Hoy en día 11 kilómetros son insalvables", ironiza Alfonso Arús al analizar en este vídeo la distancia física que les separa.

"Uno de ellos tendría que ir a ver al otro montado en un cerdo", bromea el presentador de Aruser@s, que analiza la situación: "Tú te montas en el cerdo y 11 kilómetros te lo haces rápido".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo el cumplido que le han dedicado al príncipe Harry a su llegada a un acto. Y es que uno de los presentes le ha gritado que había llevado el sol a Reino Unido. "Está muy rojo, ¿no?", pregunta Alfonso Arús al ver el vídeo, donde reflexiona: "¿Está colorado por el sol de Los Ángeles o porque le ha dado a la botella?".

Por su parte, Tatiana Arús destaca que Harry "cada vez se parece más a Guillermo en la parte de atrás" porque "los dos clarean por la parte de la coronilla".