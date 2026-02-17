Un médico despide a su empleada por no ser correspondido tras regalarle un diamante de 14.000 euros: "Un juzgado le da la razón a ella"

"La Justicia dice que ha sido un despido improcedente y discriminatorio y ha dictaminado la nulidad. Ahora, el médico tiene que readmitirla y devolverle todos los sueldos de los meses que ha estado sin cobrar", explica Alba Sánchez en Aruser@s acerca de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo.

Un médicose enamora de su empleada, le regala un diamante de 14.000 euros y, como no es correspondido, la despide. Y no, no es el argumento de una mala telenovela, sino la cruda realidad.

Ha sucedido en Italia. El médico, jefe de una clínica privada, empezó a mandar mensajes a la trabajadora diciéndole todo lo que le gustaba de ella. Por su cumpleaños, decidió regalarle un diamante de 14.000 euros que ella rechazó. "Ella se lo devuelve. Dice que es demasiado y que, además, no le corresponde en cuanto a los sentimientos que él está demostrando", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

Tiempo después, él la despidió alegando, por supuesto, motivos laborales. Y por supuesto, ella, ha denunciado. "La Justicia dice que ha sido un despido improcedente y discriminatorio y ha dictaminado la nulidad. Ahora el médico tiene que readmitirla y devolverle todos los sueldos de los meses que ha estado sin cobrar", explica la periodista en el programa de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.