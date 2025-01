Con mascotas disfrazadas, sin niños y pagando tú el menú: las exigencias a los invitados en una boda

Únicamente habrá comida vegana porque no quieren "asesinatos" en su boda y prohíben la entrada de niños, esta pareja han impuesto a sus invitados estas restrictivas normas para el día de su boda.

Las redes sociales han estallado ante las restrictivas normas que ha puesto una pareja el día de su boda. Por ejemplo, exigen que no vayan niños "para evitar que nadie arruine la fiesta con lloreras o rompa cosas", y también mandan que sus invitados acudan con sus mascotas disfrazadas porque "tienen que salir bonitos para la foto".

Afirma que únicamente habrá comida vegana porque no quieren "asesinatos" en la boda y, además, "cada invitado tiene que pagar su menú" porque dice que no son una ONG. Tampoco habrá nada de alcohol y "los teléfonos se tendrán que quedar en casa" porque quieren ser ellos "los protagonistas, no las pantallas".