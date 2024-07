Marlenne Mourreau da su opinión sobre Álvaro Muñoz Escassi. La vedette niega que tuviera una relación con Escassi. "Con el 'Cassi' ese no, porque no me fio un pelo de los chicos escorpios, son infieles por naturaleza", declara.

La modelo también da su visión sobre la ruptura de Escassi con María José Suárez. "Yo sabía que iba a dudar poco, era evidente", opina Mourreau, que expone que "hay que ser tonta, yo no aguanto ningún cerdo por un trozo de chorizo".

"Yo creo que es el zasca del día", comenta Angie Cárdenas tras escuchar las palabras de Mourreau. Alfonso Arús pregunta a Tatiana si estuvo liada con Escassi. "En su momento se rumoreó, pero como hemos podido ver, lo ha desmentido", le explica Tatiana Arús al presentador.