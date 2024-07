Se revelan imágenes de una tensa conversación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en un restaurante antes de poner fin a su relación. "Esto evidencia que el tema estaba ya bastante deteriorado", comenta Alfonso Arús tras ver estas imágenes que fueron grabadas por un periodista del corazón desde fuera del restaurante.

Al parecer, todo saltó por los aires después de que María José recibiese un correo electrónico donde se le detallaba que Muñoz Escassi había sido infiel y revelaba todo lujo de detalles sobre ese tema. "No sabemos si la conversación pertenece al momento en el que María José Suárez se entera de esa infidelidad o no", cuenta Taitana Arús, que añade que "lo que está claro es que la conversación no era agradable"