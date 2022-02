Florida se enfrenta a una alerta meteorológica muy inusual. Se trata de la lluvia de iguanas, un fenómeno que se produce cuando bajan las temperaturas y estos reptiles se quedan en estado de letargo. El peligro reside en que estos animales pueden precipitarse desde los árboles y golpear a los viandantes.

Sin embargo, Marc Redondo, meteorólogo de 'Aruser@s', ha explicado que estas iguanas no están muertas: "Mucha gente se piensa que están muertas, pero no. Lo que pasa es que bajan tanto las temperaturas que se quedan inmóviles y al caer al suelo, hasta que no sube la temperatura, no recuperan la movilidad". En el vídeo que acompaña a la noticia, se puede ver cómo un hombre recoge iguanas completamente inmóviles del suelo, algo que ha sorprendido a Alfonso Arús. "¿Qué paraguas está hecho a prueba de iguanas?", ha planteado el presentador.