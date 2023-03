La gran mayoría de los espectadores que han dado respuesta a la pregunta que planteaba hoy en redes sociales Aruser@s lo tiene bien claro: no, no hay que contárselo todo a la pareja. Además, entre algunos de los mensajes recibidos se ha colado algún que otro 'zasca'.

"¿Para qué? Si la mitad de las veces no te escuchan", escribe Helen. Otros, señalan que no es necesario mentir, pero tampoco contarlo todo. También hay quien defiende la transparencia a capa y espada, algo con lo que Alfonso Arús no está demasiado conforme. "La transparencia, siendo sobre temas absurdos, banales o anecdóticos, puede acabar con una relación, según se la tome la otra persona", justifica.

"Es que, hay veces que tu pareja se puede tomar mal algo que para ti es una chorrada. Por eso es mejor omitirlo", comenta Tatiana Arús en la misma línea. Alba Gutiérrez también cree que hay cosas que es mejor no decir. "Igual has pensado esta mañana que Marc Redondo está más guapo con barba, pero, ¿vas a decírselo a tu marido? ¡No se lo vas a decir!", afirma el presentador de Aruser@s en apoyo al comentario de su compañera.