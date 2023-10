"Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no te valoran que lo has intentado. Lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?"

Es el fragmento de una canción compuesta por El Chojin que la reina Letizia eligió para recitar en un acto institucional en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Un vídeo que no ha tardado en hacerse viral, ya que la reina incluso pone cierto tono de 'rapeo' en la lectura de estas palabras.

"Bueno, pero lo ha hecho bien", destaca Alfonso Arús en Aruser@s. "Algo muy importante es que va haciendo el movimiento con el cuerpo, muy estilo rapero", añade Tatiana Arús. A Marc Redondo, se le viene otra persona a la cabeza tras ver estas imágenes. "Ha estado mucho mejor que el rap de Resines".