El pediatra Carlos González, sobre castigar a los hijos: "¿Cuántos llantos evitaríamos si en vez de reñirles, disfrutáramos con ellos?"

El gag de Los Morancos de "Joshua, como te coja te mato", a pesar de ser muy gracioso, no tiene nada de pedagógico, concluye Alfonso Arús después de escuchar a este famoso pediatra.

No, no hay que gritar ni reñir ni castigar a los niños si queremos educarles para que el día de manaña sean adultos funcionales y equilibrados emocionalmente. Es lo que nos aconseja el famoso pediatra Carlos González a través de este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

"¿Cuántos conflictos, llantos y problemas evitaríamos si en vez de gritar, reñir y castigar a nuestros hijos nos dedicásemos a creerles y a disfrutar con ellos?", reflexiona. Sin embargo, esto no significa que no podamos decirles lo que tienen que hacer. "Simplemente estoy diciendo que para explicarles esas cosas no hace falta reñir ni castigar".

González asegura que lo único que tenemos que hacer es tratar a nuestros hijos con el mismo respeto con el que tratamos al resto de niños: "Si el amigo de ocho años de tu hijo viene a casa a jugar y pones los pies en el sofá lo único que le dices es que por favor, no ponga los pies en el sofá".

En el plató del programa de laSexta, Patricia Benítez, madre de dos. se pregunta si se puede imponer límites o no. "Yo flipo, a ver cómo salen las nuevas generaciones", se queja la colaboradora.

