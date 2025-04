La teoría de Alfonso Arús sobre el amargo y enigmático mensaje de Mar Flores en Instagram: "Yo juraría que Sacal, 'recibil'"

Mar Flores lanza una reflexión en las redes sociales que deja completamente anonadados a los aruser@s. "Requiere, como mínimo, un poco de atención", asegura Alfonso Arús antes de dar paso al vídeo de la modelo y empresaria.

"Hoy me he dado cuenta de que en la vida es necesario aprender a renunciar. Ni todo amor es posible ni toda amistad es viable. Porque hay veces que la persona que tienes enfrente no quiere eso, no quiere cumplir el compromiso, quiere hacerte daño, quiere restregarte el pasado y no ve nada positivo de ti", asegura ella.

Su conclusión es que "a veces", lo mejor que se puede hacer es "irse a tiempo". En el plató del programa de laSexta, el presentador lanza su teoría: "No hay tanta gente que esté alrededor de Mar Flores, que se sepa. Uno de ellos es (Elías) Sacal. Yo juraría que Sacal, 'recibil'", bromea.

"En las últimas fotografías se veía que estaban bien, que se habían dado una nueva oportunidad. Entonces, no sabemos si se refiere a una amistad...", reflexiona Tatiana Arús.