Manuel Martos afirma que no sabe si Raphael pasará la Nochebuena fuera del hospital: "Lo que digan los médicos"

La familia de Raphaelha actualizado el estado de salud del cantante tras llevar ya casi una semana ingresado en el hospital. Aunque muchas voces afirmaban que recibiría el alta para pasar las fiestas en casa, la familia lo ha desmentido afirmando que todavía le quedaban pruebas por hacer. "Todo bien, pero hay más pruebas que hacer", afirma Jacobo Martos, que responde a los reporteros: "Os aseguro que me encantaría poderos decir que va a salir tal día a tal hora".

Por su parte, Manuel Martos explica que no sabe si pasará la Nochebuena en casa: "Lo que nos digan los médicos, lo importante es que él está bien y tranquilo". "Y si no toca estar en Nochebuena, pues no toca, no pasa nada, lo importante es que esté bien", destaca Alejandra Martos, quien ha entrado en el hospital junto a su madre, Natalia Figueroa, que destaca que "va para adelante": "Va todo bien".